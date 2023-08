WHO heeft geen volledig overzicht meer over huidige coronasterfgevallen

Na ophef over mogelijke ethaankra­ker in Antwerpen: wat is dat eigenlijk? En wat is de impact op het milieu of onze gezondheid?

De afgelopen weken is er veel te doen geweest over de mogelijke komst van de nieuwe ethaankraker van chemiereus Ineos naar de Antwerpse haven. Maar wat is een ethaankraker? Waarvoor dient het eindproduct van deze installatie? En wat is de impact van zo’n ethaankraker op de omgeving of onze gezondheid? Wetenschapsexpert Martijn Peters legt het uit.