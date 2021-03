WHO: “Een op de vier mensen zal in 2050 last hebben van gehoorproblemen”

Hooglede Al ruim 17.000 euro ingezameld voor gehoorim­plan­taat voor Emilia (4,5 maand): “Na een zware periode kunnen we eindelijk weer lachen”

23 februari De crowdfunding die de 4,5 maanden oude Emilia Provoost uit Hooglede aan een gehoorimplantaat moet helpen, heeft in een goeie week tijd al ruim 17.000 euro opgeleverd. Mama en papa Lynsey Rosiers en Michiel Provoost (beiden 24) zijn ervan overtuigd dat de kaap van de 20.000 euro eerstdaags probleemloos overschreden zal worden. Hierdoor kan Emilia in augustus of september het broodnodige implantaat krijgen. “Wij zijn in de wolken met de massale respons. Er is hierdoor een enorme last van onze schouders gevallen”, zegt mama Lynsey.