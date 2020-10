WHO deelt teleurstellende resultaten: remdesivir heeft geen invloed op overlevingskans van Covid-19-patiënten

Er werd al een tijdlang reikhalzend uitgekeken naar het resultaat van een van ’s werelds grootste onderzoeken naar mogelijke Covid-19-medicijnen. In afwachting van de publicatie in het vaktijdschrift New England Journal of Medicine werden de resultaten gisteren alvast vrijgegeven als preprint. En ze stellen teleur, want geen enkel onderzocht coronamedicijn lijkt een invloed uit te oefenen op de overlevingskansen van Covid-19-patiënten. In totaal werden vier mogelijke medicijnen onder de loep genomen.



In totaal werden 11.000 patiënten, verspreid over 400 ziekenhuizen wereldwijd, opgenomen in de studie. Daarbij werd het meeste belang gehecht aan het antiviraal geneesmiddel remdisivir dat volgens Gilead de ‘gouden standaard’ van virusremmers tegen het coronavirus is. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump kreeg het toegediend nadat hij positief testte op het coronavirus. Nu noemt de WHO de resultaten echter “ontgoochelend”: het antivirale middel bleek volgens hun onderzoek geen effect te hebben op de sterftecijfers.