WHO buigt zich over mysterieuze hepatitis die al tientallen Britse kinderen trof: al zes kinderen kregen levertransplantatie

Tien dagen geleden werden tien gevallen van zware hepatitis gemeld in Schotland, drie dagen later werden er in heel het Verenigd Koninkrijk al 74 geteld, meldt de WHO vrijdag in een persbericht. Voor de volgende dagen worden er nieuwe meldingen verwacht. Ierland heeft weet van minder dan vijf bevestigde of mogelijke gevallen, in Spanje is sprake van drie bevestigde gevallen.