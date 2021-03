WHO beveelt voortzetting vaccinatie AstraZeneca aan

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) beveelt "voor het moment" de voortzetting van vaccinatieprogramma's met het vaccin van AstraZeneca aan. Dat heeft de organisatie vandaag meegedeeld tegen de achtergrond van de ongerustheid over het voorkomen van tromboses.

"Het aantal geïdentificeerde ernstige bijwerkingen na een vaccinatie tegen Covid-19 is extreem laag onder de miljoenen die al een vaccin hebben ontvangen. Gezien er tot dusver geen aanwijzingen van links met vaccins zijn, is het belangrijk dat de vaccinatiecampagnes worden voortgezet, om ernstige Covid-19-ziektes en -overlijdens te vermijden", zo tweette WHO Europe.

WHO Europe en het Europese Geneesmiddelenagentschap EMA vergaren en onderzoeken momenteel de data over de geïdentificeerde gevallen van bloedklonters na een inenting met het vaccin van AstraZeneca. "Experts zullen deze week besluiten of sommige of alle aandoeningen verband houden met vaccinatie of veroorzaakt worden door andere toevallige factoren", aldus WHO Europe.

In heel wat Europese landen is de voorbije dagen het gebruik van het coronavaccin van het Zweeds-Britse farmabedrijf AstraZeneca opgeschort na een aantal meldingen van tromboses. België besliste om het vaccin wel verder te blijven gebruiken. Het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA) doet morgen een mededeling.

Derde meest voorkomende cardiovasculaire ziekte wereldwijd

In zijn mededeling beklemtoont de WHO dat er voorlopig geen verband met de vaccinatie is vastgesteld. De gezondheidsorganisatie wijst er ook op dat een vaccinatie tegen Covid-19 niet verhindert dat er andere ziektes met andere oorzaken kunnen opduiken. Tromboses komen nu eenmaal vaak voor. Veneuze trombose is de derde meest voorkomende cardiovasculaire ziekte wereldwijd, merkt de WHO op.

Eerder op de dag, tijdens een persbriefing van het WHO-comité dat aanbevelingen doet over het gebruik van vaccins (SAGE), had dokter Annelies Wilder-Smith opgemerkt dat bij de klinische proeven van het vaccin van Johnson & Johnson tien mensen die een placebo hadden gekregen nadien een trombose hebben gekend, tegen veertien in de groep die met het vaccin was ingeënt. Op een totaal van 44.000 mensen die deelnamen aan de proef was dit verschil “niet betekenisvol”, aldus de dokter.