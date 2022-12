Wetenschappers ontwikkelen bloedtest die Alzheimer kan opspeuren

De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie, maar de diagnose blijft een uitdaging, vooral in de vroegere stadia van de ziekte. Om de ziekte te diagnosticeren moeten er drie zaken onderzocht worden: abnormale ophopingen van twee bepaalde eiwitten en neurodegeneratie - het langzame verlies van neuronale cellen in bepaalde delen van de hersenen. Dit kan gebeuren door een combinatie van beeldvorming van de hersenen en analyse van hersenvocht dat via een punctie uit de onderrug wordt genomen. Een lumbaalpunctie kan echter pijnlijk zijn en mensen kunnen na de procedure hoofdpijn of rugpijn krijgen, terwijl beeldvorming van de hersenen duur is en veel tijd in beslag neemt.