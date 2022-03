Wetenschappers ontdekken dat brein van ex-coronapatiënten is gekrompen

Wie besmet raakte met het coronavirus, blijkt nadien meer tekenen van hersenveroudering te vertonen dan mensen die geen corona hebben gehad of die een andere luchtweginfectie doormaakten. Dat hebben onderzoekers aan de universiteit van Oxford ontdekt. Het brein van ex-coronapatiënten is een klein beetje gekrompen en toont vooral beschadigingen in hersengebieden die verbonden zijn met het reukcentrum.

De wetenschappers delen hun bevindingen in het wetenschappelijk vakblad Nature. Wie corona doormaakte blijkt gemiddeld ook iets langer te doen over een simpel puzzelspelletje als ‘verbind de punten’. “Dat zegt iets over de verwerkingssnelheid en uitvoerende functies van het brein, oftewel iemands vermogen om een complexe taak uit te voeren”, zegt professor Gwenaëlle Douaud van de faculteit neurowetenschap aan de Oxford Universiteit.

Douaud en haar team bestudeerden de hersenscans van ongeveer achthonderd Britten tussen 50 en 80 jaar oud die meedoen aan een al lopend langdurig medisch volgonderzoek. De helft had tussendoor corona gehad, de andere helft niet, waardoor de onderzoekers goed de situatie voor en na de infectie konden vergelijken.

Het gaat om zeer subtiele verschillen, die bovendien per persoon verschillen, benadrukt de wetenschapper. Gemiddeld werd tijdens de studie 0,2 tot 2 procentpunt extra verval boven op de schade die mensen sowieso met de jaren oplopen vastgesteld. Over het algemeen zijn de door het coronavirus aangetaste hersengebieden zo’n tien jaar ‘ouder’ dan ze anders waren geweest, stelt het onderzoek. Het is nog niet duidelijk of dit verlies aan hersenmassa weer bijtrekt. “Dat is nu een van de grote vragen”, aldus Douaud.

Opmerkelijk is dat de verschillen ook zichtbaar zijn bij patiënten die thuis konden uitzieken. Bij de meeste andere studies naar de langetermijneffecten van corona gaat om patiënten die zwaar ziek in het ziekenhuis lagen.

Reukverlies

De wetenschappers vermoeden dat de schade te maken heeft met het reukverlies dat tot voor kort een kenmerkend symptoom was van corona – bij de omikronvariant komen reukstoornissen minder vaak voor. Wellicht komt het virus zelf via het reukcentrum het brein binnen, maar de schade kan ook het gevolg zijn van een ontstekingsreactie. Een andere mogelijkheid is dat de schade gewoon komt doordat patiënten een tijd hun reukcentrum niet gebruikten: in het brein beginnen ongebruikte gebiedjes vaak vanzelf te krimpen.