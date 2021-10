Wetenschappers die ontdekten hoe ons lichaam reageert na een aanraking en hoe we de warmte van de zon ervaren, bekroond met Nobelprijs voor Geneeskunde

De Amerikaanse fysioloog David Julius en de Armeens-Amerikaanse neurowetenschapper Ardem Patapoutian zijn met de Nobelprijs voor Geneeskunde bekroond voor hun onderzoek naar temperatuur- en tastreceptoren. Met hun ontdekking van deze receptoren, waarmee we pijn en gevoel waarnemen, maken ze de weg vrij voor veiligere en meer gerichte pijnmedicatie.

Ons vermogen om aanraking - een knuffel van een geliefde - en temperatuursveranderingen - de warme gloed van het voorjaarszonnetje - te voelen en te ervaren, wordt vaak als vanzelfsprekend beschouwd. Toch was het lange tijd onduidelijk op welke manier deze sensatie precies werd waargenomen. Specifieker wist men tot voor kort niet hoe temperatuur en mechanische stimuli (druk) werden omgezet naar impulsen in het zenuwstelsel. Maar daar hebben de twee onderzoekers verandering in gebracht, legt onze wetenschapsexpert Martijn Peters uit: “Deze twee hebben de specifieke receptoren ontdekt waarmee onze zenuwen geactiveerd worden om een signaal naar onze hersenen te sturen.”

Dankzij het onderzoek van Julius en Patapoutian zijn de ontbrekende schakels (lees: receptoren) geïdentificeerd. Deze bevindingen kunnen op hun beurt een belangrijke rol spelen bij de ontwikkeling van behandelingen voor verschillende aandoeningen, waaronder chronische pijn. De kennis van de receptoren wordt gebruikt voor de ontwikkeling van behandelingen voor een reeks ziekten, waaronder chronische pijn, zo klinkt het in de motivatie van het Karolinska Instituut in Stockholm. “Het is een vereiste van deze Nobelprijs dat de ontdekking heeft geleid tot een verbetering van het menselijk leven”, aldus Martijn Peters.

“De baanbrekende ontdekkingen van de Nobelprijswinnaars van dit jaar hebben ons in staat gesteld te begrijpen hoe warmte, koude en mechanische krachten de zenuwimpulsen in gang zetten die ons in staat stellen de wereld om ons heen waar te nemen en ons daaraan aan te passen”, aldus het comité.

Coronavirus

Grote kanshebber voor de Nobelprijs was eveneens de mRNA-techniek die voor het eerst bij de coronavaccins werd toegepast. In tegenstelling tot andere vaccins waar een afgezwakt of onschuldig virus wordt gebruikt om het menselijk immuunsysteem te stimuleren, wordt er bij een mRNA-vaccin met een genetische code (RNA) gewerkt: sneller, efficiënter en doeltreffender.

Hoewel deze vaccins een belangrijke rol hebben gespeeld het laatste jaar, de techniek werd niet geselecteerd voor de prijs. “Het gaat hier om een heel belangrijke en diepzinnige ontdekking”, verdedigde comitélid Patrik Ernfors van het Karolinska Instituut de keuze voor de twee wetenschappers die bij het grote publiek volkomen onbekend zijn. “Dit ontsluit echt een van de geheimen van de natuur.”

10 miljoen Zweedse kronen

De Nobelprijs voor Geneeskunde wordt toegekend voor een ontdekking die van groot belang is geweest in de biowetenschappen of geneeskunde. Het gaat dan om ontdekkingen die een impact hebben gehad en/of zullen hebben op de mensheid. De Nobelprijs voor Geneeskunde ging vorig jaar nog naar Harvey J. Alter, Michael Houghton en Charles M. Rice voor de ontdekking van het hepatitis C-virus.

De gerenommeerde bekroning gaat gepaard met een geldprijs ter waarde van 10 miljoen Zweedse kronen (goed 980.000 euro).