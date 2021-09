Wetenschap verdeeld over boostervaccin, Moderna wil extra prik

Wetenschappers in de Verenigde Staten zijn verdeeld over het nut en de noodzaak van een extra coronavaccinatie. De Amerikaanse regering heeft vorige maand aangekondigd vanaf de week van 20 september te beginnen met een 'booster shot', maar toezichthouder FDA stelt vandaag dat het mogelijk "niet nodig" is.

"Sommige studies stellen dat extra bescherming nodig is vanwege de deltavariant, andere studies laten juist zien dat dit niet noodzakelijk is", aldus de FDA die benadrukt dat "alle goedgekeurde coronavaccins nog steeds voldoende bescherming bieden tegen ernstige ziekte en overlijden" als gevolg van een besmetting.

De FDA komt later deze week bijeen om te beslissen of de Amerikaanse regering mag beginnen met de uitrol van de 'boostervaccins'. Het zou in eerste instantie slechts gaan om een extra prik van het Pfizer/BioNtech-vaccin.

Farmaceut Moderna heeft woensdag lokale tijd op basis van nieuwe data ook een extra prik geadviseerd. De effectiviteit van het vaccin zou naar verloop van tijd afnemen. Wie 13 maanden geleden gevaccineerd is, zou meer kans hebben besmet te raken dan wie 8 maanden geleden is ingeënt. Het onderzoek is echter nog niet door andere wetenschappers beoordeeld, ook is niet duidelijk of het hogere aantal besmettingen leidde tot meer ziekenhuisopnames.

“Langetermijneffecten booster shot onduidelijk”

Uit een onderzoek van Israëlische wetenschappers, waar The New York Times over schrijft, zou blijken dat de derde prik minder effectief is dan eerst werd gedacht. Een 'booster shot' zou de kans op besmetting of ernstige ziekte zeker twaalf dagen lang verkleinen maar het is de vraag hoe groot de effecten op de lange termijn zijn. Wetenschappers plaatsen volgens de Amerikaanse krant echter vraagtekens bij dat onderzoek, omdat slechts een kleine hoeveelheid data over een korte periode is onderzocht.

Ook in Europa buigt het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zich over de vraag of een extra prik de norm moet worden. Een extra prik kan volgens het EMA vooral belangrijk zijn voor mensen bij wie het afweersysteem niet goed werkt. Bij hen lijken de vaccins minder goed aan te slaan. Maar ook anderen kunnen mogelijk een extra vaccinatie krijgen.