Wereldwijd krijgen steeds meer jonge mensen kanker: is dat ook in België zo?

Het aantal kankerdiagnoses in de leeftijdsgroep 25 tot 29-jarigen is in dertig jaar tijd met ongeveer 22 procent toegenomen. Dat onderzocht het gezondheidsinstituut van de universiteit van Washington, in verschillende Amerikaanse landen, maar ook landen van de Europese Unie. Er is vooral een toename van darm- en huidkanker, maar ook van maag- alvleesklier-, lever- en schildklierkanker. Bij de 15- tot 39-jarigen is darmkanker zelfs met 70 procent toegenomen. Andere types, zoals longkanker en baarmoederkanker, namen globaal gezien dan weer af.

Maar als we kijken naar de situatie in België, dan zien we die tendens nog niet in de cijfers. Volgens de stichting Kankerregister - die de nationale gegevens tot 2020 heeft - neemt het risico op het krijgen van kanker toe met de leeftijd en is er in België onder 50 jaar geen toename. “De absolute cijfers bij jonge mensen zijn in ons land klein, maar het kan zijn dat wij die tendens pas later gaan zien”, legt professor Hans Prenen, diensthoofd oncologie (UZA), uit. “Het is in alle westerse landen een trend dat die types kankers frequenters voorkomen bij jongeren en daar zijn verschillende verklaringen voor. We zeggen vaak dat genen bepalen dat we kanker krijgen, maar ook ongezonde voeding, een ongezonde levensstijl en omgevingsfactoren zorgen voor een toename. En dan denk ik vooral aan obesitas, wat toch een toenemend probleem is bij kinderen, net als het meer sedentair leven en dus minder bewegen. Ook onze Belgische jeugd leeft nu meer sedentair, maar die effecten zien we pas over tien jaar.”