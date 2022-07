Wereldwijd 1,5 miljoen nieuwe hiv-infecties, aidsbestrijding loopt vast

Wereldwijd was in één jaar tijd geen afname te zien van het aantal nieuwe hiv-infecties, signaleert het VN-programma UNAIDS. De vooruitgang in de aidsbestrijding hapert en ongelijkheid neemt toe, waarschuwt de organisatie in een woensdag gepubliceerd rapport. Dat verschijnt in aanloop naar de internationale aidsconferentie, die vrijdag begint in Montreal in Canada.