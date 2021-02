Wereldprimeur: verbrande Amerikaan krijgt nieuw gezicht en handen dankzij Leuvense puzzelstukjes

Virale lading blijkt belangrij­ke­re factor voor overdragen coronavi­rus dan leeftijd of symptomen (zoals hoesten)

3 februari De virale lading van mensen die besmet zijn met het coronavirus blijkt een veel belangrijkere factor te zijn bij het besmetten van andere mensen dan leeftijd of symptomen, zoals hoesten. Dat staat te lezen in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het toonaangevende medisch tijdschrift The Lancet. Het toont meteen het belang van sneltesten die gemiddelde en hoge virale ladingen kunnen detecteren om nieuwe uitbraken van het virus te voorkomen.