Wereldprimeur: UZ Leuven transplanteert longen van ex-coronapatiënt

Artsen van het UZ Leuven hebben met succes een dubbele longtransplantatie uitgevoerd met longen van een donor die eerder een milde vorm van Covid had doorgemaakt. “De transplantatie is vlot verlopen en de ontvanger van de longen testte achteraf negatief op het coronavirus”, zegt professor Laurens Ceulemans in een persbericht.

“De succesvolle ingreep toont aan dat goed geselecteerde longen na een SARS-CoV-2-infectie veilig kunnen getransplanteerd worden. Daarnaast is het hoopgevend dat, in barre Covid-19 tijden, longen voldoende kunnen herstellen om zelfs voor een transplantatie in aanmerking te komen, en zo een andere patiënt een tweede leven te schenken”, zegt Ceulemans. De professor stond aan het hoofd van het team dat de transplantatie heeft uitgevoerd.

De ingreep wordt beschreven in het gerenommeerde vakblad The Lancet Respiratory Medicine. Het is voor zover bekend de eerste gerapporteerde succesvolle longtransplantatie van een donor die Covid-19 doormaakte.

Geen longbeschadiging

Voor de transplantatie werden de longen van de overleden donor - die drie maanden eerder een milde vorm van Covid-19 had doorgemaakt - uitvoerig onderzocht om na te gaan of ze voor de operatie in aanmerking kwamen. De onderzoeken bleken positief: de longfunctie van de donor was heel goed en een CT-scan vertoonde geen tekenen van longbeschadiging, staat in het persbericht.

Volgens de betrokken chirurgen, longartsen en virologen was het risico voor de ontvanger van de longen minimaal. Nog langer op de wachtlijst blijven staan zou een veel groter risico vormen, klinkt het.

De transplantatie verliep zonder complicaties en na een maand kon de patiënt het ziekenhuis verlaten. “Drie maanden na de operatie stelt de patiënt het uitstekend: de longfunctie is excellent en de CT-scan vertoont geen longafwijkingen”, aldus Ceulemans. “Verdere opvolging is natuurlijk nodig: we doen een oproep aan andere transplantatieteams om ook hun bevindingen met orgaantransplantaties van ex-Covid-19-patiënten te delen.”

Het UZ Leuven is een van de grootste longtransplantatiecentra in Europa. Er worden meer dan 70 longtransplantaties per jaar uitgevoerd.