Welshe studie: “Restaurants, supermarkten en fitnesscentra lijken risico op coronabesmetting niet te vergroten”

Het is niet in de supermarkt, op restaurant of in het fitnesscentrum dat we een verhoogd risico lopen op een besmetting met Covid-19. Dat valt af te leiden uit een nieuwe studie van Public Health Wales, de Welshe Sciensano, op basis van een online enquête, die bij 2.820 respondenten peilde naar de risicofactoren binnen een gemeenschap.

Het onderzoek is gebaseerd op gegevens van geteste personen uit Merthyr Tydfil en Cynon Valley, verzameld tussen 21 november en 20 december, op het hoogtepunt van de tweede golf in Wales. Die twee plaatsen waren eind vorig jaar bij de zwaarst getroffen gebieden door de pandemie in het land. Merthyr noteerde midden december zelfs het hoogste aantal besmettingen op weekbasis van het hele Verenigd Koninkrijk. Op 20 december ging het land in lockdown.

Via een online enquête werden 2.820 respondenten bevraagd. 2.621 van hen hadden negatief getest op corona, 199 positief. 99,6 procent van hen vertoonde geen symptomen op het moment van de test. De focus van de vragen lag op de risicofactoren binnen een gemeenschap om het virus op te lopen en niet op de ernst van het ziekteverloop.

Uit de studie blijkt dat wie in het onderwijs stond of wie met zo’n partner of schoolgaande kinderen samenwoonde niet méér kans had om Covid-19 op te lopen. Een afspraak bij de dokter of naar de supermarkt, op restaurant of naar fitness- of recreatiecentra gaan, dat bleken eveneens allemaal activiteiten “die niet met infectie werden geassocieerd”.

Waar gebeurden de infecties dan wél? “We ontdekten dat overdracht binnen het huishouden de belangrijkste bron van Sars-CoV-2-besmetting was”, klinkt het. “Werken in de horeca en op café gaan, dat werd ook in verband gebracht met infecties, maar op het moment van dit onderzoek waren daaraan relatief weinig blootstellingen.” Wales was dan wel nog niet in lockdown, er golden toch al beperkende maatregelen in de horeca. Een verhoogd risico op besmetting was er verder ook bij wie in de sociale of de zorgsector werkte. En nog opvallend: roken of vapen had een “klein maar significant” effect, mogelijk door het contact van de handen met de mond.

Professor Daniel Thomas, epidemioloog van Public Health Wales, zegt dat de conclusies van de studie “de noodzaak versterken om vermenging met andere huishoudens te vermijden en om zich aan de coronamaatregelen te houden”. Ook in Wales betekent dat: waar nodig een mondmasker dragen, regelmatig de handen wassen, afstand houden en zoveel mogelijk thuis werken.

