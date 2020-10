Welk vaccin is binnenkort klaar? Dit zijn de 9 kanshebbers

Vlot herstel of langdurig ziek? “Covid krijgen is als lotje trekken”

23 oktober Sommige ex-coronapatiënten kampen maanden na hun besmetting nog steeds met zware ongemakken. Een pas opgerichte vereniging wil hen een luisterend oor bieden. Over de langetermijneffecten van een besmetting is nog maar heel weinig geweten. Dat schrijft De Morgen. “Het lijkt wel een lotje in de loterij. Covid-19 is de raarste ziekte die ik in mijn hele carrière heb gezien.”