“We zetten ons schrap voor lange nasleep met een tsunami van depressies, psychosen en beroertes”

Corona maakt ons ongelukkig: groot gelukson­der­zoek schept geen fraai beeld

23 januari Wat we al aanvoelden, is nu bevestigd met staalharde wetenschap: corona is nefast voor ons geluksgevoel. Een bevraging van de UGent bij 4.500 Belgen legt onthutsende feiten bloot over hoe we ons vandaag voelen. Meer dan 7 op 10 zijn eenzaam, 3 op 10 zijn uitgesproken ongelukkig. De gevolgen van telewerk, financiële klappen: de resultaten van het geluksonderzoek zijn niet fraai.