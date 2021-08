Wanneer wordt covid ‘gewoon’ een vervelende verkoudheid? Dit zeggen de cijfers

België niet op koers om hepatitis C te elimineren tegen 2030

27 juli Als België tegen 2030 hepatitis C wil elimineren, moet het voortaan 1.200 patiënten per jaar behandelen, een aantal dat het op dit moment niet haalt. Nochtans engageerde ons land zich daartoe in 2016 tegenover de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).