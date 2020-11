Wanneer kunnen we ons laten inenten? En hebben we de andere vaccins nog nodig? Antwoord op uw vragen over vaccin van Pfizer-BioNTech

Vaccin tegen Covid-19 komt dichterbij: het vaccin van Pfizer is meer dan 90 procent effectief, zegt fabrikant

19:38 Een coronavaccin van de Amerikaanse farmaceut Pfizer is volgens voorlopige onderzoeksresultaten voor 90 procent effectief bij het voorkomen van een besmetting. “Dit is een historisch moment”, zei Pfizer-bestuurder Kathrin Jansen volgens The New York Times. Ze noemde het een ongekende prestatie dat binnen een jaar een vaccin is ontwikkeld. Het vaccin wordt onder meer geproduceerd in de fabriek in Puurs van Pfizer.