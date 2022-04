Waarom veel mannen verzwijgen dat ze prostaatkanker hebben: “Vrouwen hebben heel veel minder schroom”

Bijna 30.000 Belgen halen op één dag tijd gratis jodiumta­blet­ten af

Maandag hebben 29.179 Belgen gratis jodiumtabletten afgehaald bij de apotheek. In totaal zijn 32.483 verpakkingen met jodiumtabletten verdeeld op één dag tijd. Dat is het op twee na hoogste cijfer sinds het begin van de metingen in 2018, toen de regering een informatiecampagne rond nucleaire risico’s lanceerde en jodiumpillen gratis beschikbaar maakte bij apothekers.

