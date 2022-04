Waarom veel mannen verzwijgen dat ze prostaatkanker hebben: "Als er dáár iets scheelt, praten mannen er niet over"

Opnieuw controle in Brussels ziekenhuis rond statuut van stagiair-art­sen

Gisteren vond in een Brussels ziekenhuis opnieuw een onverwachte controle plaats op de werkuren van stagiair-artsen. Dat meldt het arbeidsauditoraat, dat de controle had gevraagd. Het gaat om het vierde Brusselse ziekenhuis dat werd gecontroleerd in het kader van de naleving van de regels rond de arbeidsduur van specialisten in opleiding. Volgens de eerste vaststellingen zou het ziekenhuis in overtreding zijn.

31 maart