Waarom vaccineert Israël zoveel sneller dan wij?

Israël is wereldkampioen vaccineren. Nog voor april voorbij is, zal het wellicht klaar zijn met inenten. Kranten van grote landen hebben daar een simpele verklaring voor: Israël is klein, er wonen niet veel mensen, het heeft een uitstekende sociale zekerheid, sterke mutualiteiten en de gezondheidszorg is er gedigitaliseerd. Kortom: Israël is zoals België. Waarom zijn wij dan zo veel trager? Geld en planning blijken een grote rol te spelen.