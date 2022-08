Waarom raken sommigen twee keer besmet en blijven anderen gespaard van corona?

Groeiende vraag naar apenpokken­vac­cin botst op te beperkte stock

Nog maar een zeer kleine fractie van de 3.000 beschikbare vaccins tegen apenpokken in België is toegediend. Onder homomannen is de vraag naar het vaccin groot, maar de voorraad is veel te beperkt om een brede vaccinatiecampagne uit te rollen. Dat schrijft De Standaard vandaag. Ons land verwacht tegen november wel nog 30.000 bijkomende vaccins die besteld zijn, liet vaccinoloog Van Damme weten op Radio 1.

29 juli