Waals biotechbedrijf Univercells verleidt George Soros

Bill Gates pompt nog eens 15 miljoen in Waalse vaccinspe­ci­a­list

16 september De Amerikaanse miljardair en filantroop Bill Gates investeert 15 miljoen euro in het Waalse Univercells. Dit biotechbedrijf ontwikkelde een miniatuurfabriek die toelaat op grote schaal vaccins te produceren tegen beperkte kosten. De oprichter van Microsoft investeert voor de vierde keer in het bedrijf uit Gosselies bij Charleroi. Hij legde in 2016 voor het eerst geld op tafel. Dat schrijft De Tijd woensdag.