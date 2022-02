VUB-onderzoekers ontdekken nieuwe behandelingsstrategie voor ongeneeslijke bloedkanker

Pieter Loridon laat zich doelbewust besmetten met corona: “Ander speeksel in m’n neus liggen rammen”

Ex-basketter en bekende Vlaming Pieter Loridon (49) heeft zich doelbewust laten besmetten met het coronavirus. “Ik ben me bewust gaan laten besmetten”, zegt Loridon op Instagram. “Ander speeksel in m’n neus liggen rammen, met positief resultaat.” De BV zegt dat hij binnenkort naar het buitenland moet. Wie niet gevaccineerd is, heeft daarvoor een herstelcertificaat nodig. Maar wat Loridon doet, is niet zonder gevaar. Een Tsjechische zangeres die hetzelfde deed, bekocht het met haar leven.

23 januari