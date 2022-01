VUB: “Melkzuur helpt tumoren resistenter te worden”

Het is de eerste keer dat onderzoekers in kaart brengen hoe melkzuur een gunstige rol speelt voor tumoren. Immunoloog en kankeronderzoeker Jo Van Ginderachter (VUB) en het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) vonden het antwoord in samenwerking met onderzoekers van KU Leuven en Universiteit Amsterdam. De vaststelling is dat macrofagen, een specifiek type immuuncellen, melkzuur gebruiken als energiebron.

“Macrofagen zijn in grote aantallen aanwezig in tumoren, maar worden als het ware door de tumor misleid met als doel die mee te helpen groeien. Met het melkzuur van de kankercellen houden de marcofagen zich in leven en ontwikkelen ze zich uiteindelijk tot tumorhelpende cellen”, verklaart Van Ginderachter.

Resistent

De macrofagen gaan uiteindelijk de immuuncellen die een kanker vernietigen, lamleggen. Op die manier worden tumoren resistent tegen immuuntherapie, terwijl het daar net de bedoeling is dat de lichaamseigen “killer-immuuncellen” de tumor aanvallen. Door de immuunverstorende en zich met melkzuur voedende cellen te onderdrukken, kan het succes van immuuntherapie mogelijk worden verhoogd.

“Je kan proberen om de productie van melkzuur in tumoren te voorkomen. Maar net omdat we weten dat er naast kankercellen nog veel andere cellen in de tumor melkzuur produceren, blijft het afwachten of die strategieën volstaan om het lactaat zodanig terug te dringen dat het effect op de tumorhelpende macrofagen wordt tenietgedaan”, aldus Van Ginderachter.