VTM-programma ‘Ze zeggen dat’ test en bevestigt: Ziekenhuiskost maakt je alleen maar zieker

“Dit ziet eruit als vis - in elk geval dode vis - met walgelijke puré” versus “Lekkere verse zalm met asperges en krielpatatjes”. De commentaren van tien proefpersonen die twee weken ziekenhuismaaltijden testten, contrasteren met de appreciatie van negen gelukkigen die vers bereid eten kregen. Is er alleen een verschil in beleving, of zie je ook verschillen als je iedereen op medisch onderzoek stuurt? In de eerste aflevering van het nieuw seizoen nam “Ze zeggen dat” de proef op de som.