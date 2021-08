VS-studie: “Werkzaamheid van vaccins Pfizer en Moderna daalt tot 66 procent tegen delta-variant”

Deze gegevens zijn afkomstig van een onderzoek onder duizenden gezondheidswerkers en ziekenhuismedewerkers in zes staten om de prestaties van vaccins in reële omstandigheden te onderzoeken. Deelnemers worden wekelijks getest op zowel symptomatische als asymptomatische infecties.

Tussen december 2020 en april 2021 was de effectiviteit van de vaccins bij het voorkomen van infectie 91 procent, aldus gegevens van het Center for Disease Control and Prevention (CDC), de belangrijkste federale instantie voor volksgezondheid. Maar in de weken dat de delta-variant dominant werd, dat wil zeggen toen de variant verantwoordelijk was voor meer dan 50 procent van de besmettingen, daalde de werkzaamheid naar 66 procent.

De delta-variant van Covid-19 is dominant in de VS sinds begin juli. De variant is momenteel verantwoordelijk voor 98 procent van de coronabesmettingen in de VS.