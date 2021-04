VS geeft groen licht voor hervatten inenting met Janssen-vacin

UPDATEDe Amerikaanse gezondheidsautoriteiten hebben vrijdag het groene licht gegeven voor de hervatting van de inenting met het vaccin van Janssen in de VS. Die was op 13 april was opgeschort na zeldzame gevallen van trombose.

“Het gebruik van het Covid-19-vaccin van Janssen moet in de Verenigde Staten worden hervat”, zeggen het Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en het Amerikaanse voedsel- en geneesmiddelenagentschap (FDA) in een gezamenlijke verklaring. Ze vinden dat de voordelen van het vaccin zwaarder doorwegen dan de risico’s, luidt het nog.

De gezondheidsautoriteiten hadden een pauze aangekondigd in het gebruik van het Janssen-vaccin om verschillende gevallen te onderzoeken van vrouwen die na de injectie last kregen van ernstige bloedstolsels (trombose) en een laag aantal bloedplaatjes (trombocytopenie).

15 gevallen op bijna 8 miljoen prikken

Het vaccin van Janssen is al toegediend aan 7,98 miljoen mensen in de Verenigde Staten. Volgens de gegevens die vrijdag zijn gepresenteerd, hebben vijftien van de 3,99 miljoen gevaccineerde vrouwen ernstige bloedstolsels gekregen en zijn er drie overleden. De meerderheid (13 van de 15) was jonger dan 50 jaar, de andere twee waren tussen 50 en 64 jaar oud. Er zijn geen gevallen bekend bij gevaccineerde mannen.

Sommige experts wezen vrijdag op de voordelen van het vaccin. Er is maar één dosis nodig en het kan in de koelkast bewaard worden, waardoor kwetsbare groepen gemakkelijker bereikt kunnen worden. Daartegenover staat het zeer zeldzame risico op trombose, dat wel verwoestende neurologische gevolgen kan hebben, zelfs als het niet fataal is.

Het vaccin van Janssen is voor 66 procent doeltreffend gebleken bij preventie van matige tot ernstige vormen van Covid-19, volgens klinische proeven met ongeveer 40.000 mensen van 18 jaar of ouder in verscheidene landen over de hele wereld.

“Vaccin vermoedelijke oorzaak”

Hoewel het verband met het vaccin niet is bewezen, beschouwen wetenschappers het vaccin als de “vermoedelijke oorzaak” van dit fenomeen, dat ook bij het AstraZeneca-vaccin is vastgesteld. Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei vrijdag dat een nieuwe studie heeft aangetoond dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca toenemen met de leeftijd en blijven opwegen tegen de risico’s, zoals bloedstolsels.

De vaccins van Janssen, AstraZeneca, het Russische Spoetnik V-vaccin en de Chinese CanSino-vaccins zijn allen vectorvaccins. De basis van het vectorvaccin is een al gekend virus dat geen ziekte bij de mens veroorzaakt en gebruikt wordt als ‘taxi’. Dit kan een onschuldig virus of een levend afgezwakt vaccinvirus (het virus dat in een ander vaccin wordt gebruikt) zijn. In dit virus wordt een antigeen of de genetische code van een antigeen geplakt. Hierdoor leert het immuunsysteem na vaccinatie hoe het bij een infectie het coronavirus onschadelijk kan maken.

200 miljoen coronaprikken in VS

Behalve Janssen worden in de VS vooral vaccins van Pfizer-BioNTech en Moderna toegediend, die gebruik maken van boodschapper-RNA-technologie en twee prikjes vereisen. Bij het RNA-vaccin wordt er gewerkt met een stukje RNA (genetische code) van het typische spike-eiwit van het coronavirus. Deze genetische code of instructie van het antigeen (spike-eiwit) wordt verstopt in een vet- of lipidenoplossing die moet versmelten met het celoppervlak. Precisiewerk, met als doel om voldoende aanmaak van antilichamen en T-cellen (afweercellen) te verwezenlijken. Bij een besmetting met Covid-19 verankeren de (al aangemaakte) antistoffen zich op de ‘spike-eiwitten’ van het virus, waardoor het virus onze cellen niet kan binnendringen.

President Joe Biden kondigde woensdag aan dat 200 miljoen doses van het coronavaccin waren toegediend in de Verenigde Staten, het zwaarst getroffen land ter wereld, met meer dan 570.000 doden door het virus. Alle volwassenen in de VS komen sinds 19 april in aanmerking voor een prik met een coronavaccin.

