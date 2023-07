Vrouwen in bepaalde beroepssectoren zouden meer risico lopen op eierstokkanker

Het onderzoek, uitgevoerd in Canada, kwam tot stand door de gegevens van 491 vrouwen met eierstokkanker te vergelijken met 897 vrouwen zonder de ziekte. Ze vergeleken deze eveneens met de Canadese beroep-blootstellingsmatrix. Hierbij werd de blootstelling op de werkplek onderzocht, bijvoorbeeld hoe groot de kans is dat ze tijdens het werk in contact komen met een bepaalde chemische stof die de kans op eierstokkanker vergroot.

Meer onderzoek nodig

De studie toont aan dat “er nog steeds behoefte is aan verbetering in het bestuderen van de beroepsrisico’s van vrouwen”, aldus de wetenschappers van het National Cancer Institute in Maryland in de VS. “Door vrouwen uit te sluiten, missen we de kans om risicofactoren voor vrouwspecifieke kankers te identificeren, om te evalueren of er seksespecifieke verschillen in risico optreden en om blootstellingen te bestuderen die voorkomen in beroepen die voornamelijk door vrouwen worden uitgeoefend.”