VRAGENSTUK. Omzeilt de nieuwe omikronvariant onze opgebouwde immuniteit? Komt er een tweede booster voor de hele bevolking? En moeten de ziekenhuizen vrezen?

Amerikaan­se regering wil hoeveel­heid nicotine in sigaretten verminde­ren

De regering-Biden wil op korte termijn maatregelen aankondigen om de hoeveelheid nicotine in sigaretten te verminderen. Volgens ‘The Washington Post’ zal van de tabaksindustrie geëist worden het nicotinegehalte in rookwaar die in de VS wordt verkocht, te reduceren tot een minimaal of niet-verslavend niveau.

22 juni