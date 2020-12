Vorig jaar 84 baby's geboren met ‘vermijdbare aandoening’

Xanthe (11), Eline (9), Zacharia (10) en Alicia (11) zijn getekend door het leven: “Onze littekens? Die horen er gewoon bij”

18 oktober Geboren met een open rug. Of met een haperend hartje. Een hete pot soep over je lijf. Een ladder pal op je gezicht. In Tekens van Leven op Ketnet vertellen kinderen over wat hen overkomen is. Ook NINA laat vier dappere getuigen aan het woord. Over ongeluk en ongemak. En over de pracht van zoveel veerkracht. “Ik heb wel aan mama gevraagd of ik later nog kindjes kan krijgen. Gelukkig kan dat, ik wil er heel graag.”