“Voedingssupplement dat overgewicht afremt komt volgend jaar op Belgische markt”

Marc Noppen (UZ Brussel) over lage vaccinatie­graad in hoofdstad: “We moeten het niet-gevacci­neer­den zo moeilijk mogelijk maken”

12 augustus Brussel hinkt in ons land achterop wat betreft vaccinaties. Terwijl in Vlaanderen al meer dan 90 procent van de volwassen bevolking een eerste prik kreeg en in Wallonië 79 procent, zit Brussel aan 63 procent. Volgens UZ Brussel-CEO Marc Noppen is dat een typisch grootstedelijk fenomeen. “We bereiken die bevolking heel moeilijk”, legt hij uit bij HLN Live.