Vlaanderen garandeert vaccinatie tegen HPV

Laat niet alleen je borsten checken: “Door onwetend­heid over vulva- en vaginakan­ker blijven velen met symptomen rondlopen”

Amper een jaar nadat er bij haar baarmoederhalskanker werd vastgesteld, namen we gisteren tijdens een aangrijpende ceremonie afscheid van NINA’s columniste, momfluencer Lara Switten (35). Het verhaal van Lara bewijst hoe belangrijk het is om je regelmatig te laten controleren. Bovendien is er nog veel onwetendheid over gynaecologische kankers. Had jij al gehoord van vagina- of schaamlipkanker? Was jij op de hoogte dat de anticonceptiepil beschermend kan werken? En wist je dat sommige mensen vatbaarder zijn voor baarmoederhalskanker? Gynaecoloog Johan Van Wiemeersch en oncoloog Xuan Bich Trinh vertellen alles wat je moet weten.

18 augustus