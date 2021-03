Viroloog Johan Neyts over AstraZeneca-vaccin: “Geen biologische hypothese die bloedklonters kan verklaren”

“Bij 31 mensen was er een probleem met bloedklonters, het is een vreemd ziektebeeld. Het komt vooral voor bij mensen onder de 55 jaar, meer bepaald jonge vrouwen. Men wil weten of er link is met vaccinatie is of niet. Het EMA heeft een paar weken gezegd dat er geen link is, maar nu zijn er nieuwe cijfers en op basis daarvan wil Duitsland het voorzichtigheidsprincipe toepassen”, legt viroloog Johan Neyts uit.