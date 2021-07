Virale lading Deltavariant 1.000 keer hoger dan bij originele stam

De Deltavariant is meer dan drie keer zo besmettelijk als de originele stam van het SARS-CoV-2-virus. Waarom dat zo is, dat probeert een nieuwe studie te achterhalen. Daaruit blijkt dat het virus zich sneller in de luchtwegen van de gastheer nestelt en in veel grotere mate. Gemiddeld hadden patiënten bij hun eerste positieve test zelfs 1.000 keer meer viruslading dan wie aanvankelijk besmet was met de originele virusstam. Dat kan een verklaring zijn voor de hogere besmettelijkheidsgraad.

Wetenschappers van het ‘Guangdong Provincial Center for Disease Control and Prevention’ onderzochten Covid-19-patiënten uit de eerste uitbraak van de Deltavariant op het Chinese vasteland. Dat was in Guangzhou, tussen 21 mei en 18 juni. De viruslading van 62 besmette mensen tijdens die uitbraak werd vergeleken met die van 63 patiënten die vorig jaar geïnfecteerd raakten met een vroege versie van het nieuwe coronavirus.

Bij coronapatiënten besmet met deze variant, die voor het eerst in India werd vastgesteld en zich intussen over de hele wereld heeft verspreid, duurde het gemiddeld vier dagen voor er genoeg virus aanwezig was om het te kunnen detecteren. Bij de originele variant was dat zes dagen. Dat wijst erop dat de Deltavariant zich sneller na de infectie kan verspreiden.

De onderzoekers benadrukken het belang van een veertiendaagse onmiddellijke quarantaine voor wie in contact kwam met een besmet persoon.

Nog beter is het om je volledig te laten vaccineren. Uit voorlopige gegevens blijkt dat meer dan 9 op de 10 Amerikanen die de voorbije maanden overleden aan Covid-19 niet gevaccineerd waren. De Amerikaanse gezondheidsorganisatie ‘Centers for Disease Control and Prevention’ onderstreepte daarom nog eens dat de vaccins een ernstig ziekteverloop, ziekenhuisopname en overlijden door de Deltavariant kunnen voorkomen.