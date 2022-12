Versnelde goedkeuringsprocedure voor combinatievaccin tegen corona en griep in VS

Arts dient vaccinatie­twij­fe­laars van antwoord: “Die kinderziek­ten van vroeger zijn echt niet zo onschuldig”

Hoe veilig zijn vaccins? Heeft het nog zin om kinderen te vaccineren tegen ziektes die bijna niet meer voorkomen? Steeds meer mensen zitten met vragen over het nut en de veiligheid van vaccinaties. Klinisch bioloog prof. dr. Isabel Leroux-Roels (UZ Gent) geeft uitleg en een vader deelt zijn twijfels over het nut en de risico’s van vaccins. “Ik had en heb grote vragen bij de economische belangen die in dat vaccinatieverhaal spelen.”

9 maart