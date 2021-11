Vandenbroucke: “Wat mij betreft kunnen kinderen vanaf vijf jaar al in januari gevaccineerd worden”

Als het van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) afhangt, wordt de inenting van kinderen van vijf tot elf jaar tegen het coronavirus in januari ingepland in de vaccinatiecampagne. Dat zei hij vanmiddag aan ‘Villa Politica’. Voor een formele beslissing is het echter nog wachten op een advies van de Hoge Gezondheidsraad en het Comité voor Bio-ethiek. Het Europees Geneesmiddelen Agentschap (EMA) zette eerder al het licht op groen.

De dosis van het vaccin die kinderen kunnen krijgen, zou lager zijn dan tot nu toe het geval was bij oudere leeftijdsgroepen: 10 microgram in plaats van 30 microgram. Wel zullen nog steeds twee prikken nodig zijn. Het EMA concludeert dat de voordelen van het vaccin bij kinderen van vijf tot elf jaar “opwegen” tegen de risico’s, “vooral bij kinderen die een hoger risico lopen op ernstige Covid-19".

Uit een studie bij kinderen van vijf tot elf jaar blijkt dat zij bij een lagere dosis een gelijkaardige hoeveelheid antilichamen hebben als de leeftijdsgroep van 16- tot 25-jarigen bij een hogere dosis. Uit de studie komt ook een effectiviteit naar voren die, statistisch gezien, met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid tussen de 68 en 98 procent ligt. In deze ene studie zelf lag de effectiviteit op 91 procent.

Bijna 2.000 kinderen

Concreet namen er bijna 2.000 kinderen deel aan de studie. Een deel kreeg het vaccin, een ander deel een placebo. Van de ruim 1.300 kinderen die het vaccin kregen, ontwikkelden er drie Covid. Van de ruim 660 kinderen die een placebo kregen, kregen er zestien Covid.

“De meest voorkomende bijwerkingen bij kinderen van vijf tot elf jaar zijn gelijkaardig aan die bij wie twaalf jaar is of ouder. Het gaat om pijn op de plaats waar geprikt wordt, vermoeidheid, hoofdpijn, roodheid en zwelling op de plaats van de prik, spierpijn en rillingen. Deze effecten zijn gewoonlijk mild of matig en verbeteren na een paar dagen”, zegt het EMA in het persbericht.

De veiligheid en effectiviteit - zowel bij kinderen als volwassenen - zal verder gemonitord worden. Nu het EMA zijn advies klaar heeft, is het aan de Europese Commissie om een finale beslissing te nemen, maar dat wordt als een formaliteit beschouwd. Of ook in België kinderen onder de 12 jaar in aanmerking zullen komen voor vaccinatie tegen het coronavirus, is nog niet besloten.

“Iedereen mee gebaat”

Vandenbroucke is in elk geval voorstander. “Ik denk dat iedereen daarmee gebaat is”, zei hij. “De vaccinatiekalender zit de komende maanden al goed vol met de boosterprikken. Maar als het van mij zou afhangen, komt dat in de maand januari in onze campagne.”

De ministers van Volksgezondheid komen zaterdagvoormiddag samen in de interministeriële conferentie om te beslissen over de concrete uitrol van het boostervaccin. Dat iedereen de kans zal krijgen om zich nog eens te laten inenten is al officieel beslist, maar de modaliteiten daarvan moeten nog worden afgeklopt.

