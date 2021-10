Van wachtlijst naar wachtlijst: afspraak maken voor hulp duurt maanden voor meisjes met eetstoornis

OVERZICHT. Aantal ziekenhuis­op­na­mes gedaald, nog 210 coronapa­tiën­ten op intensieve zorgen

25 september Het aantal nieuwe ziekenhuisopnames van coronapatiënten is in ons land gedaald met 13 procent. Er liggen verspreid over de Belgische ziekenhuizen nog 210 coronapatiënten die intensieve zorgen nodig hebben. Het aantal nieuwe besmettingen is licht gestegen in vergelijking met een week eerder, maar er is ook meer getest. Dat blijkt uit het dashboard van Sciensano.