Van tanden trekken tot The Doors: de geschiedenis van het verdovende middel uit het etherproces

Ether kende een kortstondige populariteit als recreatieve drug tijdens de drooglegging in Amerika, toen het land tussen 1920 en 1933 een verbod hief op de productie en verkoop van alcohol. Omdat het inhaleren van ether hetzelfde effect heeft als alcohol – gebruikers ervaren een roes en een kortstondig euforisch gevoel – boomde de verkoop ervan. Er werden zelfs zogeheten etherfuiven georganiseerd, om zonder alcohol toch een roes te kunnen beleven. Maar die populariteit verdween weer even snel als ze was opgekomen, van zodra er opnieuw alcohol te koop was. Sindsdien is het een absolute minderheid die ether gebruikt als roesmiddel, ook in ons land. Het is nochtans makkelijk verkrijgbaar – voor 4,79 euro leveren de grote farmaketens morgen al een flesje van 100 milliliter aan huis – maar ook al is het effect hetzelfde als dat van alcohol, zijn de gevaren veel groter. Zo waarschuwde toxicoloog Jan Tytgat van de KU Leuven na de dood van Ferre: “De gevaren zijn niet te onderschatten. Ether is niet alleen uiterst brandbaar, bij regelmatig gebruik raken de luchtwegen geïrriteerd én kan er hersenschade optreden. Als je ervan drinkt, zijn een paar tientallen milliliter al dodelijk. Gelukkig komt het niet vaak meer voor dat mensen het gebruiken als roesmiddel.”