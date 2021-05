Vaccins Pfizer en AstraZeneca beschermen ook tegen Indiase variant

‘Eén glaasje kan geen kwaad’: nieuwe Oxfordstu­die bewijst het tegenge­stel­de

20 mei In een nieuwe studie tonen onderzoekers van de Universiteit van Oxford aan dat ‘veilig en verantwoord drinken’ niet bestaat. Zo zou elke hoeveelheid alcohol, hoe klein of hoe groot ook, een negatief effect kunnen hebben op de gezondheid van onze hersenen. Voor bingedrinkers en mensen die lijden aan overgewicht of een hoge bloeddruk, zou het risico op hersenschade nog groter zijn.