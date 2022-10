“Vaccins om kanker te behandelen zijn mogelijk tegen 2030", melden oprichters van BioNTech

“Dit hebben we nog niet gezien”: expert enthousi­ast over nieuw alzheimer­me­di­cijn. Maar komt er ooit een pil die geneest?

Het nieuwe alzheimermedicijn lecanemab, dat de verstandelijke achteruitgang van patiënten aanzienlijk vertraagt, is volgens expert Sebastiaan Engelborghs mogelijks een belangrijke doorbraak. “Het geneesmiddel pakt de gevolgen van de ziekte aan in een mate die we nog niet eerder hebben gezien.” Toch wil dat nog lang niet zeggen dat we in de buurt komen van een heiligmakende pil die alzheimer de kop indrukt.

30 september