Vaccinproducent Moderna wil capaciteit van flacons met 50 procent verhogen

Overle­vings­kan­sen vijf jaar na kankerdia­gno­se in 50 jaar gestegen van 40 naar bijna 70 procent

4 februari De overlevingskansen bij kanker nemen al enige tijd toe: in 50 jaar tijd is het overlevingspercentage vijf jaar na de kankerdiagnose gestegen van 40 naar bijna 70 procent. De voorbije tien jaar hebben in België ook 350.000 mensen kanker overleefd. De Stichting tegen Kanker wil nu dat er meer middelen en mensen worden gemobiliseerd om van kanker een ziekte te maken die geen levens meer eist. Dat laat de organisatie weten naar aanleiding van Wereldkankerdag.