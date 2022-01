Vaccinatie doet kans op zware complicaties bij kinderen met 90 procent dalen

Gevaccineerde kinderen hebben wel degelijk betere kaarten wanneer ze besmet geraken met het coronavirus. Dat blijkt uit twee buitenlandse studies die dinsdag ter sprake kwamen bij een door het UZ Gent georganiseerd webinar. Een besmetting bij kinderen leidt zelden tot zware complicaties, maar het Multisysteem inflammatoir syndroom (MIS-C) houdt wel risico’s in. Zo’n MIS-C is een zeldzame maar ernstige ontstekingsreactie die kan optreden na een coronabesmetting.

Omdat kinderen doorgaans een relatief mild ziekteverloop vertonen bij een Covid-infectie twijfelen nogal wat ouders aan het nut van een vaccinatie. “Het is inderdaad zo dat Covid bij het overgrote deel van de kinderen een milde ziekte is”, zegt professor Petra Schelstraete, gespecialiseerd in long- en infectieziekten (UZ Gent).

Artsen maken zich voornamelijk zorgen wanneer het virus bij een patiënt tot MIS-C leidt. “We weten dat MIS-C, met een incidentie van 1 op 3.000 à 4.000 infecties bij kinderen, toch wel ernstig kan verlopen. We weten ook dat ongeveer 60 à 70 procent van de Covid-gerelateerde opnames op intensieve zorg het gevolg is van MIS-C.”

Maar het vaccin is doeltreffend tegen MIS-C, zegt Schelstraete. “Dat is heel goed nieuws en toont het direct gezondheidsvoordeel van vaccinatie.” De twee studies, een kleinschalig Frans onderzoek en een grootschalige Amerikaanse studie met gelijkaardige conclusie, kwamen vandaag ter sprake tijdens een webinar georganiseerd door het UZ Gent.

Myocarditis

Vaccintwijfelaars wijzen ook vaak naar de bijwerkingen die sommige kinderen moeten overwinnen na hun prik. In de VS, waar al 8,7 miljoen kinderen met Pfizer zijn gevaccineerd, zijn amper 100 gevallen gemeld waarbij kinderen last hebben van koorts of moeten overgeven.

Maar vooral een ontsteking van de hartspier is zorgwekkend, vinden de onderzoekers. Slechts 12 gevallen van myocarditis bij kinderen zijn gemeld in het passiefrapporteringssysteem, telkens milde gevallen. Die uiterst zeldzame frequentie doet de dokters besluiten dat de vaccins ook voor kinderen veilig zijn en de gezondheidswinst ruimschoots verantwoorden.

Want vooral bij erg jonge kinderen, onder de negen jaar, is het aantal ziekenhuisopnames tijdens de omikrongolf in vergelijking met volwassenen een stuk sneller toegenomen dan bij voorgaande golven. Jonge kinderen moesten de voorbije weken dus iets vaker gehospitaliseerd worden dan (gevaccineerde) ouderen, al blijft het gaan om relatief beperkte aantallen.

Dat blijkt uit internationale cijfers en die trend ziet het UZ Gent ook op basis van recente Sciensano-cijfers in ons land. Maar het gaat voor alle duidelijkheid minder vaak om een ernstig ziekteverloop en eerder om klachten als koorts of een lastige ademhaling.

Reproductiegetal

Dat kinderen sneller in het ziekenhuis belanden, bewijst vooral dat er veel virus circuleert bij kinderen. En dat is niet zonder gevolgen, klinkt het, want zeker tijdens deze golf gebeuren veel besmettingen via kinderen. “Vaccinatie van jonge kinderen kan het reproductiegetal in de algemene bevolking doen dalen met 11 procent”, zegt Schelstraete.

De vaccinatie van kinderen heeft volgens haar ook voordelen voor de rest van de maatschappij. Schelstraete verwijst naar een simulatie door de UAntwerpen en UHasselt die aantoont dat Covid-vaccins voor kinderen de vierde golf hadden kunnen indijken. “Kinderen spelen toch wel een belangrijke rol”, klinkt het.

Sinds het begin van 2020 tot december 2021 zijn in België 135 kinderen in het ziekenhuis opgenomen met Covid. Die kinderen zijn vaak mild ziek (slechts 15 procent kwam op intensieve zorg terecht), al is er wel een aanzienlijke onderrapportering. Kinderen met onderliggende aandoeningen hebben ook een pak meer kans op een zwaar ziekteverloop.

Er is nog geen wetenschappelijke evidentie dat MIS-C na een omikronbesmetting minder of misschien net meer voorkomt.