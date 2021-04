Vaccin Moderna biedt volgens producent zes maanden na tweede injectie 90 procent bescherming

Studie VUB: oorzaak chronische pijn is vaak overgevoe­lig­heid voor pijn

31 maart Een internationaal team van zeventien pijnexperten heeft voor een nieuwe doorbraak gezorgd in de bestrijding van chronische pijn. "We ontdekten dat overgevoeligheid voor pijn vaak de oorzaak is voor allerlei vormen van chronische pijn", vertelt VUB-professor Jo Nijs, die de leiding heeft over het project. De onderzoekers schuiven een persoonlijke behandeling naar voren als de oplossing.