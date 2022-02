UZA ontslaat specialist die door Nederlands tuchtcollege uit zijn vak gezet is

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA) heeft per direct de samenwerking met een internist-oncoloog beëindigd, nadat het medisch tuchtcollege in Nederland hem gisteren uit zijn vak zette wegens intimidatie en seksueel grensoverschrijdend gedrag naar collega’s toe. De 56-jarige arts was sinds midden vorig jaar aan de slag bij het UZA. Daarvoor werkte hij bij het Amphia Ziekenhuis in Breda, waar de feiten plaatsvonden. Dat meldt de Volkskrant.

Het Amphia Ziekenhuis diende in april 2021 samen met een vrouwelijke verpleegkundige een klacht tegen de arts in, waarin melding wordt gemaakt van seksueel grensoverschrijdend gedrag door de arts naar de verpleegkundige toe, die hij begeleidde in het kader van haar opleiding tot verpleegkundig-specialist.

Het was niet de eerste keer dat de 56-jarige internist-oncoloog intern in opspraak kwam. Al in 2019 stelde het Amphia Ziekenhuis een intern onderzoek in naar hem in, na meldingen van arts-assistenten die zich door de specialist “zowel verbaal als fysiek” geïntimideerd voelden. Daarop kreeg de arts een officiële waarschuwing en ging hij een tweejarig ‘evaluatietraject’ in, met begeleiding van een coach. De man ging echter tijdens en ook na dat traject opnieuw in de fout.

“Breed ervaren gevoel van onveiligheid”

Het medisch tuchtcollege noemt de arts in het vonnis dan ook een “meer dan gewaarschuwd beroepsbeoefenaar”, die slechts van “beperkt inzicht in zijn gedrag” blijk geeft. “Hij beseft nog steeds niet welke impact zijn gedrag heeft gehad op het werk- en opleidingsklimaat en dat dit heeft gezorgd voor een door arts-assistenten en andere collega’s breed ervaren gevoel van onveiligheid binnen het ziekenhuis”, klink het. Ook is de kwaliteit van de patiëntenzorg volgens het college “ontegenzeggelijk” in het gedrang gekomen door het gedrag van de oncoloog.

Het UZA, waar de internist-oncoloog sinds medio 2021 werkzaam was, laat via een woordvoerder aan de Volkskrant weten gisteren de samenwerking met de arts na het zien van de uitspraak van het tuchtcollege beëindigd te hebben. Het is niet bekend of het gedrag van de arts ook in het UZA voor problemen gezorgd heeft.

De arts kan nog in hoger beroep gaan.