UZ Gent start met grootschalige proeven van Duits coronavaccin CureVac

EMA beslist op 21 december over toelating eerste coronavac­cin: “Waar­schijn­lijk kunnen eerste Europeanen voor eind 2020 al gevacci­neerd worden”

15 december Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wil op 21 december een besluit nemen over de toelating van het eerste coronavaccin in de Europese Unie. Het bureau had tot nu toe 29 december aangehouden als uiterlijke datum voor het zwaarwegende advies over het vaccin van Pfizer/BioNTech. Dat wordt dus al voor de kerst. Als het EMA maandag het eerste vaccin goedkeurt, laat de Europese Commissie dat ook nog voor Kerstmis toe.