Unicef: "Impact coronacrisis op mentale gezondheid jongeren slechts topje van ijsberg"

"Door de nationale lockdowns en de beperkingen op verplaatsingen wegens de pandemie, hebben kinderen onuitwisbare jaren van hun leven doorgebracht zonder familie, vrienden, klaslokalen, spel - allemaal essentiële elementen van de kindertijd", zegt Unicef-directeur Henrietta Fore. Het onderzoek, ‘The state of the world's children’, focust voor de eerste keer op het thema mentale gezondheid en de link met de coronacrisis. "Door de verstoring van routines, onderwijs en recreatie, maar ook door de bezorgdheid over het gezinsinkomen en de gezondheid, voelen veel jongeren zich bang, boos en bezorgd over hun toekomst", stelt Unicef in een persbericht.

De voorlopige bevindingen van een internationale enquête bij kinderen en volwassenen in 21 landen, uitgevoerd door Unicef en onderzoeksbureau Gallup, tonen dat gemiddeld 1 op de 5 ondervraagde jongeren tussen 15 en 24 jaar zich depressief voelt of weinig interesse heeft om dingen te doen. Toch zijn de mentale gezondheidsproblemen door de coronacrisis maar het topje van de ijsberg, volgens het onderzoek. In de leeftijdsgroep van 10 tot 19 jaar kampt wereldwijd maar liefst een op de zeven jongeren met een gediagnosticeerde psychische stoornis. In België ligt dit aantal op 16,3 procent. Angststoornissen en depressies komen het vaakst voor.

Suïcidecijfers

De problematiek tekent zich ook af binnen de suïcidecijfers. Jaarlijks plegen wereldwijd zowat 46.000 adolescenten zelfmoord. Dit cijfer komt neer op een jongere per 11 minuten die uit het leven stapt. Hoewel het probleem bekend is en de vraag naar steun van bovenaf groeit, blijft mentale gezondheid toch een gestigmatiseerd onderwerp. Het taboe errond is nog steeds groot en zorgt ervoor dat vele kinderen en jongeren de nodige weg naar hulp moeilijk vinden.

Ook de kloof tussen de behoefte aan en de beschikbare financiële middelen voor geestelijke gezondheidszorg blijft groot. Volgens het rapport wordt wereldwijd ongeveer twee procent van de overheidsbegrotingen besteed aan mentale gezondheidszorg.

Sterker nog, volgens een onderzoek van de London School of Economics blijkt het economisch verlies als gevolg van geestelijke stoornissen die tot invaliditeit of overlijden onder jongeren leiden, op ongeveer 390 miljard dollar (zo'n 335 miljard euro) te komen.

Toewijding, communicatie en actie

Unicef roept op basis van de alarmerende resultaten overheden op om dringend in te zetten op drie pijlers: toewijding, communicatie en actie. Unicef raadt overheden aan om te investeren in de mentale gezondheid van kinderen en adolescenten in verschillende sectoren, scholen en ouders te ondersteunen in hun opvoedende rol en het stigma rond mentale problemen te doorbreken door er openlijk over te communiceren. “Zowel in rijke als in arme landen is er veel te lang te weinig begrip geweest van een element dat cruciaal is om het potentieel van elk kind te maximaliseren, en is er te weinig in geïnvesteerd. Dat moet veranderen", besluit Fore.

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de website www.zelfmoord1813.be.