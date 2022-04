Tweede Pfizer-boosterprik beschermt ouderen maar kort tegen infectie

De bescherming van de tweede booster tegen infectie neemt al na vier weken af, toonden de Israëlische onderzoekers aan. De bescherming tegen ernstige ziekte was daarentegen zes weken na de prik niet afgenomen. De onderzoekers konden gebruikmaken van gegevens uit de database van het Israëlische ministerie van Volksgezondheid over 1,3 miljoen mensen. De bevindingen zijn gepubliceerd in de New England Journal of Medicine.