Twee nieuwe studies: “Dierenmarkt in Wuhan bron van uitbraak coronavirus”

Ligt oorsprong coronavi­rus wel bij wilde dieren­markt in Wuhan? “Heel waarschijn­lijk, maar we zullen het nooit weten”

Van bij het begin van de uitbraak van het nieuwe coronavirus in Wuhan werd met de vinger gewezen naar een wilde dierenmarkt in Wuhan. Een plausibel scenario is dat Covid-19 afkomstig is van vleermuizen en, via een ‘tussendier’, is overgedragen op de mens. En vanaf dan: van mens op mens. Maar volgens wetenschappers zullen we nooit weten of dat scenario wel klopt. Dat schrijft The Guardian.

8 april