Tuberculose binnenkort weer dodelijkste infectieziekte ter wereld

Tuberculose (tbc) is goed op weg om weer de dodelijkste infectieziekte ter wereld te worden. Door de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenstroom verspreidt de ziekte zich opnieuw gemakkelijker. Daarvoor waarschuwt Damiaanactie, niet toevallig op wereldtuberculosedag. Uit de meest recente cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) blijkt dat het aantal diagnoses in 2021 wereldwijd met 5 procent is gestegen.

Volgens de WHO raakten in 2021 zowat 10,6 miljoen besmet met tuberculose en stierven 1,6 miljoen mensen aan de ziekte. Tbc is daarmee de op één na dodelijkste infectieziekte ter wereld, na Covid-19. Maar volgens Damiaanactie herovert tbc snel terrein, zeker nu de coronapandemie over zijn hoogtepunt heen is.

“Inspanningen tenietgedaan”

Net die coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat nationale tuberculoseprogramma’s in 2020 en 2021 veel minder mensen konden opsporen en behandelen dan de jaren voordien. Patiënten die wel al in behandeling waren, konden die door de pandemie vaak noodgedwongen niet verderzetten. “Dat heeft de inspanningen van de voorbije veertien jaar tenietgedaan”, onderstreept de ngo.

Tuberculose verspreidt zich over heel de wereld, maar slaat het gemakkelijkst toe bij mensen die in kwetsbare omstandigheden leven. Ook in ons land is het aantal diagnoses in 2021 met 5 procent toegenomen en krijgen jaarlijks zowat 800 à 900 mensen te horen dat ze tbc hebben. Eén op de drie gevallen bevindt zich in onze hoofdstad en 20 procent daarvan is dakloos. Damiaanactie benadrukt dat crisissituaties, zoals oorlog, pandemie en migratie als een motor werken voor de verspreiding van de ziekte.

“Grote uitdaging”

De Wereldgezondheidsorganisatie heeft als doel om de tuberculose-epidemie tegen 2035 onder controle te brengen. Maar dat is volgens Damiaanactie “een grote uitdaging” aangezien slechts 60 procent van de geschatte gevallen wordt gevonden en dus behandeld kan worden. “Om tbc stop te zetten, moeten we alle tbc-patiënten vinden en behandelen”, aldus de ngo. Acties om de epidemie te bestrijden, moeten dus wereldwijd opgevoerd worden.

Tbc is een erg besmettelijke en dodelijke infectieziekte die vooral de longen aanvalt. Ze komt ook voor in de wervelkolom, de nieren of de lymfeklieren. Vooral mensen met een verzwakt immuunsysteem lopen het risico de ziekte te krijgen. De bacteriën zitten in microdruppels die vrijkomen bij het ademen, hoesten of niezen.